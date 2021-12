Israele, quarta dose a un'infermiera: avviato studio su secondo booster (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiama Orna Rahminov ed è un’infermiera la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose in Israele. La somministrazione è avvenuta presso l’ospedale Sheba Medical Center di Tel Aviv che ha avviato oggi uno studio sull’efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell’ospedale. Israele - primo paese a scegliere la quarta dose - ha tuttavia dilazionato l’avvio della campagna in attese di nuovi riscontri. “Onorata di essere stata scelta - ha detto Rahminov sul sito Facebook dell’ospedale - Ho fiducia nei vaccini”. L’ospedale Sheba di Tel Aviv comincerà oggi uno studio sull’efficacia della somministrazione della quarta ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiama Orna Rahminov ed è un’la prima persona ad essere vaccinata con lain. La somministrazione è avvenuta presso l’ospedale Sheba Medical Center di Tel Aviv che haoggi unosull’efficacia delche sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell’ospedale.- primo paese a scegliere la- ha tuttavia dilazionato l’avvio della campagna in attese di nuovi riscontri. “Onorata di essere stata scelta - ha detto Rahminov sul sito Facebook dell’ospedale - Ho fiducia nei vaccini”. L’ospedale Sheba di Tel Aviv comincerà oggi unosull’efficacia della somministrazione della...

