Il Covid non risparmia le “celebrities”. Con Fedez e consorte, anche Bobo Vieri positivo al virus (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Siamo positivi al Covid. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare, oggi sono arrivati i risultati e siamo positivi». Lo annunciano nelle loro stories di Instagram Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e sua moglie Chiara Ferragni, rivelando di essere stati contagiati dal virus. Non così i figli dei Ferragnez, Leone e Vittoria, per adesso non risultano positivi. «Non si sa come, ma per ora i bambini sono negativi – spiegano i coniugi -. Per questo motivo dobbiamo tenere le mascherine in casa tutto il tempo, non potendo mantenere una distanza da loro dovendoli accudire». Annuncio su Instagram di Fedez e Ferragni «Fortunatamente – tranquillizzano Fedez e Chiara – noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità in questo momento è che i bambini ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) «Siamo positivi al. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare, oggi sono arrivati i risultati e siamo positivi». Lo annunciano nelle loro stories di Instagram Federico Leonardo Lucia, in arte, e sua moglie Chiara Ferragni, rivelando di essere stati contagiati dal. Non così i figli dei Ferragnez, Leone e Vittoria, per adesso non risultano positivi. «Non si sa come, ma per ora i bambini sono negativi – spiegano i coniugi -. Per questo motivo dobbiamo tenere le mascherine in casa tutto il tempo, non potendo mantenere una distanza da loro dovendoli accudire». Annuncio su Instagram die Ferragni «Fortunatamente – tranquillizzanoe Chiara – noi siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità in questo momento è che i bambini ...

