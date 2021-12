Horizon Forbidden West | il titolo riceve il rating ESRB

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ottiene il. Con il, l’uscita del popolare open world per console Sony si avvicina sempre di più Il 2022 non potrebbe cominciare nel modo migliore. Nei primi mesi del 2022 sono previsti titoli del calibro di Elden Ring, Gran Turismo 7, Sifu e Dying Light 2. Ma non è finita qui, con l’ottenimento dell’uscita per il prossimo febbraio diè sempre più vicina. L’open world di Guerrilla Games, al contrario di quanto dichiarato inizialmente, sarà disponibile sia per PS4 che per PS5. Andiamo a scoprire i dettagli....