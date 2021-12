Grosseto | i tifosi attaccano il nuovo presidente Di Matteo | “Camorra… no grazie”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilsta vivendo un momento molto complicato nel girone B del campionato di Serie C 2021/2022, ma al di fuori del rettangolo verde le cose non sembrano andare meglio. I, infatti, hanno pesantemente contestato l’arrivo delNicola Di. Stando a quanto riportati da ‘sport.com’, ieri i sostenitori del club toscano hanno affisso un duro striscione al campo sussidiario Nilo Palazzoli: “no”, in riferimento alla frase “La camorra è una scelta di vita” che Dipronunciò da Amministratore delegato del Teramo. SportFace.

Il Modena conquista la dodicesima vittoria consecutiva, battendo al Braglia 2 a 1 il Grosseto, reti di Tremolada e Scarsella, e regala ai tifosi la 'dodicesima natalizia'. Ennesimo record dei gialli, che adesso sono nella storia della serie C; il record di undici vittorie consecutive ...