GF Vip 6: Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si abbandonano a baci appassionati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il concorrente del reality ha lasciato la sua fidanzata in diretta: "Sono single e faccio quello che mi pare!". E, superati i dubbi e le incomprensioni, ora i due vipponi si sono lasciati andare e desiderano viversi anche fuori dalla Casa. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il concorrente del reality ha lasciato la sua fidanzata in diretta: "Sono single e faccio quello che mi pare!". E, superati i dubbi e le incomprensioni, ora i due vipponi si sono lasciati andare e desiderano viversi anche fuori dalla Casa. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

occhio_notizie : Brutto risveglio per Miriana Trevisan: 'Tuo figlio non vuole!' #gfvip6 - _comedincanto : RT @maneskinworldd1: katia:'le darei una scarpata in testa ( vs Miriana); la vostra storia tenetela per voi dovete solo ringraziare di esse… - blogtivvu : Le urla fuori dal Grande Fratello Vip mettono in crisi Miriana: “Tuo figlio non vuole…” - blogtivvu : Eliminato Grande Fratello Vip, Biagio, Miriana, Valeria Marini e Urtis: ecco cosa dicono i sondaggi - ParliamoDiNews : Gf Vip, arriva il bacio tra Miriana e Biagio ma la sua ex rivela: `Un traditore` #arriva #bacio #miriana #biagio… -