Covid Italia | Greco Cts | “Pensabile riduzione tempi quarantena”

"La quarantena da sempre è pensata per ridurre i contagi e sappiamo che questo Covid ha una trasmissibilità di alcuni giorni, con notevole variabilità, in quanto il tempo di incubazione va da 2 a 14 giorni. C'è quindi un ampio range, all'interno del quale credo sia Pensabile discutere di una riduzione della quarantena". Lo ha detto l'epidemiologo Donato Greco, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ospite di Sky Tg24. Al momento "il problema forte" in Italia "non è la scuola ma sono i non vaccinati, anche tra gli adulti: abbiamo infatti ancora quasi 6 milioni Italiani non ancora immunizzati" contro Covid-19, continua l'epidemiologo. "Inesorabilmente quando il 90% della popolazione adulta ha avuto almeno una prima dose ...

