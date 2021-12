Covid | Corea del Sud approva nuovo farmaco per uso orale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Indel Sud è statoto ildi Pfizer per usocontro il: è la prima pillola ad essere utilizzata nel Paese per combattere il coronavirus. Paxlovid, secondo gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Corea

... nella ricerca di un vaccino universale contro il, a prova di varianti. I topi sono stati ... Ore 6.55 - Ladel Sud approva uso emergenza pillola Pfizer Ladel Sud ha approvato per l'...Indel Sud è stato approvato il nuovo farmaco di Pfizer per uso orale contro il: è la prima pillola ad essere utilizzata nel Paese per combattere il coronavirus. Paxlovid, secondo gli esperti,...La Corea del Sud ha approvato l'uso di emergenza della pillola antivirale Paxlovid contro il Covid. A farlo sapere l'agenzia di stampa Yonhap. Il ministero ha fatto valutare la sicurezza e l'efficacia ...SEÚL, 27 dic (Reuters) - Corea del Sur autorizó para su uso de emergencia las píldoras antivirales de Pfizer contra el COVID-19, las primeras de este tipo en ser aprobadas en el país, según informó el ...