Cosa c'è dietro i fan token (Di lunedì 27 dicembre 2021) Negli ultimissimi anni diverse squadre di calcio hanno trovato nel mondo delle criptovalute un nuovo canale di finanziamento: il fan token. La questione si fa complicata già dalla sua definizione: un fan token è uno strumento finanziario emesso da una società terza e distribuito sul mercato non regolamentato che prevede delle "prestazioni" da parte della società sportiva verso i sottoscrittori e dei finanziamenti verso la società sportiva da parte di quella emettitrice. In altre parole, la società Y emette fan token legati alla squadra di calcio X; chi acquista fan token compra da Y che a sua volta finanzia X. Come funzionano i fan token? L'emissione e lo scambio di questi fan token è reso possibile dall'utilizzo della tecnologia Blockchain. In breve, la Blockchain è una sorta di ...

