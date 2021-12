Capodanno, niente feste in piazza e nei locali. Cosa si può fare (Di lunedì 27 dicembre 2021) e Cosa è invece vietato dall’ultimo Dpcm approvato dal Governo Con l’ultimo Dpcm, a causa dell’aumento dei contagi dovuto al diffondersi della variante Omicron, sono stati vietate tutte quelle situazioni che in qualche modo possono creare assembramenti. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che fino al 31 gennaio 2022: sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Ciò significa che nelle piazze di ogni città non si svolgeranno i classici veglioni e concerti di fine anno. Il decreto annulla anche tutte le iniziative programmate nelle piazze e che in qualche modo possono creare assembramenti. Leggi anche: PISTE DA SCI, LE NUOVE REGOLE DA OSSERVARE DAL 1° GENNAIO Tutto ciò, e in particolare la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) eè invece vietato dall’ultimo Dpcm approvato dal Governo Con l’ultimo Dpcm, a causa dell’aumento dei contagi dovuto al diffondersi della variante Omicron, sono stati vietate tutte quelle situazioni che in qualche modo possono creare assembramenti. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che fino al 31 gennaio 2022: sono vietati gli eventi, lee i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche eassimilati. Ciò significa che nelle piazze di ogni città non si svolgeranno i classici veglioni e concerti di fine anno. Il decreto annulla anche tutte le iniziative programmate nelle piazze e che in qualche modo possono creare assembramenti. Leggi anche: PISTE DA SCI, LE NUOVE REGOLE DA OSSERVARE DAL 1° GENNAIO Tutto ciò, e in particolare la ...

