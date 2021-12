Can Yaman e il “papà eroe”: “un esempio da seguire” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Can Yaman considera suo padre, col quale ha un bellissimo legame, un vero eroe, grande esempio da seguire Can Yaman, nonostante i suoi genitori si siano separati quando lui aveva solo 5 anni, ha una famiglia molto unita. L’attore, classe 1989, è famosissimo in tutto il mondo ed è l’orgoglio di casa. Di recente ha pubblicato un libro autobiografico, dal titolo “Sembra strano anche a me”, dove racconta della sua infanzia, la giovinezza, il suo legame con la famiglia e tutto quello che ha vissuto prima della popolarità. Ma anche le difficoltà economiche prima del successo, il periodo di studio e il suo rapporto con le donne. Can nasce a Istanbul, dove si è laureato in Giurisprudenza, seguendo le orme del padre, Güven Yaman, che fa l’avvocato e che l’attore considera un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Canconsidera suo padre, col quale ha un bellissimo legame, un vero, grandedaCan, nonostante i suoi genitori si siano separati quando lui aveva solo 5 anni, ha una famiglia molto unita. L’attore, classe 1989, è famosissimo in tutto il mondo ed è l’orgoglio di casa. Di recente ha pubblicato un libro autobiografico, dal titolo “Sembra strano anche a me”, dove racconta della sua infanzia, la giovinezza, il suo legame con la famiglia e tutto quello che ha vissuto prima della popolarità. Ma anche le difficoltà economiche prima del successo, il periodo di studio e il suo rapporto con le donne. Can nasce a Istanbul, dove si è laureato in Giurisprudenza, seguendo le orme del padre, Güven, che fa l’avvocato e che l’attore considera un ...

Advertising

361_magazine : Can Yaman considera suo padre, col quale ha un bellissimo legame, un vero eroe, grande esempio da seguire - MaryRavasi : RT @Stefani29974118: #Repost #CanYaman --- #repost canyamanmedia ··· STUDIO APERTO In Tv ha conquistato il successo ed il cuore di milion… - canyaman_lcy : RT @top10libri_it: Novità #6: Sembra strano anche a me Can Yaman editore Mondadori Electa EUR 18.9 - EHavivy : RT @top10libri_it: Novità #6: Sembra strano anche a me Can Yaman editore Mondadori Electa EUR 18.9 - TilaTila2020 : RT @top10libri_it: Novità #6: Sembra strano anche a me Can Yaman editore Mondadori Electa EUR 18.9 -