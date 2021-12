Abrignani (Cts) contro i no - vax: 'Senza i loro ricoveri, l'Italia sarebbe ancora tutta in zona bianca' (Di lunedì 27 dicembre 2021) I dati parlano chiaro. La maggior parte dei ricoveri ospedalieri sia nei reparti Covid che in rianimazione sono occupati per la maggior parte da persone che non si sono vaccinate e che non intendono ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 dicembre 2021) I dati parlano chiaro. La maggior parte deiospedalieri sia nei reparti Covid che in rianimazione sono occupati per la maggior parte da persone che non si sono vaccinate e che non intendono ...

Advertising

HuffPostItalia : Abrignani, Cts: 'Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca' - iannizzero : RT @AlbertoLetizia2: #Abrignani membro del #Cts «Più dell'80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo… - 5Ricomincio : - Mario056F : RT @globalistIT: - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: Il membro del CTS #Abrignani (aveva affermato che la #terzadose avrebbe protetto fino a 5-10 anni) ha dichiarato che senza… -