Una vita, anticipazioni 26 dicembre: Aurelio e Marcos stringono un patto (Di domenica 26 dicembre 2021) Aurelio e Marcos non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda da quando il Quesada ha messo piede ad Acacias. Tuttavia, i due, secondo le anticipazioni della puntata Una vita di oggi, domenica 26 dicembre, cercheranno di appianare le loro divergenze stringendo un patto. Nel frattempo, Ramon parlerà con Antoñito per capire cos'è che lo fa essere così nervoso ed il giovane gli confesserà finalmente il vero motivo della sua inquietudine. Una vita, trama 26 dicembre: Aurelio e Marcos stringono un patto per appianare le loro divergenze Aurelio è giunto ad Acacias con l'unico scopo di vendicarsi di Marcos e non appena arrivato, gli ha portato una lettera di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 dicembre 2021)non fanno altro che stuzzicarsi a vicenda da quando il Quesada ha messo piede ad Acacias. Tuttavia, i due, secondo ledella puntata Unadi oggi, domenica 26, cercheranno di appianare le loro divergenze stringendo un. Nel frattempo, Ramon parlerà con Antoñito per capire cos'è che lo fa essere così nervoso ed il giovane gli confesserà finalmente il vero motivo della sua inquietudine. Una, trama 26unper appianare le loro divergenzeè giunto ad Acacias con l'unico scopo di vendicarsi die non appena arrivato, gli ha portato una lettera di ...

Advertising

_Nico_Piro_ : ...un'amarezza di fondo. Perchè questa bimba, incontrata al centro protesi @ICRC Kabul, non ha avuto possibilità di… - GassmanGassmann : C’è chi regala una nuova vita agli stracci - la Repubblica #GreenHeroes ?@Kyoto_Club? ?@A_LisaCorrado? ?@RBragalone… - _Nico_Piro_ : Il pranzo di #Natale con @santegidionews è un'esperienza da vivere almeno una volta nella vita - capojack67 : RT @M49liberorso: In una giornata come questa voglio ricordare un Uomo che ha dedicato la sua vita agli altri. Gino Strada ha incarnato lo… - Amadeus1889 : RT @RobyGiotto: Se tutti i baristi si ribellano a una pagliacciata senza limiti, salvano clienti e lavoro. Anche se già hanno perso un occa… -