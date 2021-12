Omicron dilaga in Europa, il picco a metà gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) Positivo un londinese su dieci, la Germania teme un'impennata di nuovi casi. I virologi: avremo oltre 100mila infetti di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Germania: giù i contagi dopo lockdown per i non ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Positivo un londinese su dieci, la Germania teme un'impennata di nuovi casi. I virologi: avremo oltre 100mila infetti di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Germania: giù i contagi dopo lockdown per i non ...

Advertising

beltrauno : Omicron dilaga, c’è un senso di impotenza verso un virus che sembra prendersi gioco di noi, stiamo prudenti e molto… - MarcoGiordanoLT : RT @valy_s: #Covid19 Mentre in #Italia dilaga la“PSICOSI del tampone”e in migliaia sono agli arresti domiciliari da sani.. In #Sudafrica il… - Sara_snf : RT @valy_s: #Covid19 Mentre in #Italia dilaga la“PSICOSI del tampone”e in migliaia sono agli arresti domiciliari da sani.. In #Sudafrica il… - Penultimo6 : RT @valy_s: #Covid19 Mentre in #Italia dilaga la“PSICOSI del tampone”e in migliaia sono agli arresti domiciliari da sani.. In #Sudafrica il… - Alexct9 : RT @valy_s: #Covid19 Mentre in #Italia dilaga la“PSICOSI del tampone”e in migliaia sono agli arresti domiciliari da sani.. In #Sudafrica il… -