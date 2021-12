Napoli | donna ferita con acido dopo lite | s’indaga

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 dicembre 2021) Unaè statadal lancio dial petto, agli occhi e alla bocca. I Carabinieri delle compagnieCentro e Stella sono intervenuti nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. La, di origini nigeriane, sarebbe stata colpita durante unacon una sua conoscente nel quartiere Forcella. Non è in pericolo di vita, è cosciente e sarà trattenuta in ospedale per alcune visite specialistiche. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e identificare il responsabile. L'articolo proviene da Italia Sera.