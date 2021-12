Moggi, che stoccata all’Inter: parole al veleno (Di domenica 26 dicembre 2021) Luciano Moggi, nonostante siano passati anni, non ha risparmiato Moratti da una critica piuttosto pesante. Ecco cosa è successo. Moggi (Lapresse)La Serie A, dopo il diciannovesimo turno, vede l’Inter al comando della classifica. I campioni d’Italia, nonostante un mercato che ha visto gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, stanno dimostrando di essere ancora i più forti del campionato. Inzaghi ha saputo mettere mani su una base decisamente solida ed inserire i suoi principi di gioco. Il risultato è una squadra reduce da sette vittorie consecutive e con una qualità forse superiore rispetto a quella mostrata nella passata stagione. Una delle vittorie dell’ex allenatore biancoceleste è , senza dubbio, Calhanoglu ; il talento turco è una delle migliori mezzali di questo avvio di stagione. I punti di vantaggio sul Milan alla sosta natalizia, sono quattro; ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 dicembre 2021) Luciano, nonostante siano passati anni, non ha risparmiato Moratti da una critica piuttosto pesante. Ecco cosa è successo.(Lapresse)La Serie A, dopo il diciannovesimo turno, vede l’Inter al comando della classifica. I campioni d’Italia, nonostante un mercato che ha visto gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, stanno dimostrando di essere ancora i più forti del campionato. Inzaghi ha saputo mettere mani su una base decisamente solida ed inserire i suoi principi di gioco. Il risultato è una squadra reduce da sette vittorie consecutive e con una qualità forse superiore rispetto a quella mostrata nella passata stagione. Una delle vittorie dell’ex allenatore biancoceleste è , senza dubbio, Calhanoglu ; il talento turco è una delle migliori mezzali di questo avvio di stagione. I punti di vantaggio sul Milan alla sosta natalizia, sono quattro; ...

Advertising

VincenzoBellom9 : @Dionisi89249966 Ma non dipende da LeBron, mica è Moggi: non è che può obbligare le franchigie ad accettare una trade. - Michele96404787 : RT @calabrone37: Moggi contro Moratti: 'Brucia-allenatori bravo a far falsificare il passaporto di Recoba' - InterGerard : RT @felixmagath8: #Moggi che sfotte Moratti per il passaporto di Recoba sortisce lo stesso effetto che avrebbe provocato Dutroux, il most… - gerardoracco : @Antoine44393165 @TommasoCristia3 @manuelameleleo9 E poi dite he la juve ruba....voi aggiungete stelle che non vi… - ForzaMilanTweet : @Calciomercato99 @ilMaest44023693 A voi chi le dà? Moggi, Bettega e Giraudo? ?????? Dovresti guardare la nostra Pagina… -