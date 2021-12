Mattarella consegna a Malagò onorificenza Cavaliere di Gran Croce (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è diventato Cavaliere di Gran Croce. Come precisato dal Coni in una nota diffusa oggi, la massima onorificenza conferita dalla Presidenza della Repubblica è stata consegnata al numero uno dello sport italiano dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale, prima della cerimonia con il passaggio della bandiera tricolore, in vista dei Giochi di Pechino 2022, a Sofia Goggia e a Giacomo Bertagnolli.Analoga benemerenza è stata attribuita al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Un'altra testimonianza della straordinaria vicinanza del Presidente Mattarella allo sport italiano, al termine di un anno indimenticabile per l'intero movimento, ha rimarcato il Coni. Malagò ha ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Presidente del Coni, Giovanni, è diventatodi. Come precisato dal Coni in una nota diffusa oggi, la massimaconferita dalla Presidenza della Repubblica è statata al numero uno dello sport italiano dal Capo dello Stato, Sergio, al Quirinale, prima della cerimonia con il passaggio della bandiera tricolore, in vista dei Giochi di Pechino 2022, a Sofia Goggia e a Giacomo Bertagnolli.Analoga benemerenza è stata attribuita al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Un'altra testimonianza della straordinaria vicinanza del Presidenteallo sport italiano, al termine di un anno indimenticabile per l'intero movimento, ha rimarcato il Coni.ha ...

