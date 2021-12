L’applicazione del draghismo anche ai partiti farebbe chiarezza

Leggi su linkiesta

(Di domenica 26 dicembre 2021) Diceva Norberto Bobbio che «il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze». Al contrario dei politici, verrebbe da dire: a loro spetta il compito proprio di fornire «certezze », cioè di dare ordine al caos. Che è esattamente l’urgenza italiana, e non da oggi. Ma oggi più di ieri. Ci vorrebbe insomma un Mario Draghi della politica (che possa essere lui stesso?) come c’è un Mario Draghi che ha condotto la guerra al Covid e preso per mano l’economia del nostro Paese. Ha messo ordine nel caos: c’era una tragica confusione all’inizio della pandemia – le mascherine, il lockdown, le cure che non c’erano – e piano piano è arrivata la vaccinazione di massa, con i mezzi e con le regole, nella razionalità di un ordine democraticamente stabilito, al di là delle isterie no vax e no pass. E il Pil, che era crollato, gradualmente è ...