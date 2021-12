Cina, Ue, Usa. Nel 2022 preparatevi alla resa dei conti (digitale) (Di domenica 26 dicembre 2021) Il 2022 sarà un anno decisivo per lo sviluppo del mondo digitale e per il posizionamento dei principali attori, pubblici e privati. L’attenzione degli osservatori è concentrata, in Europa, sull’approvazione del Digital Markets Act – entro il primo trimestre dell’anno, secondo l’agenda Macron, decisiva per la presidenza francese – che dovrebbe imporre ai gatekeepers vincoli di comunicazione e di comportamento indipendenti dall’accertamento di pratiche anticoncorrenziali. È un esempio di ‘concorrenza regolata’: ibrida in quanto interviene ex ante e non solo a posteriori. Non è però strumento nuovo: nelle comunicazioni elettroniche da circa trent’anni gli operatori di rete sono sottoposti a verifiche periodiche e sono tenuti, quando detengono una posizione di mercato significativa, ad adottare comportamenti imposti. La novità oggi è che questo impianto si ... Leggi su formiche (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilsarà un anno decisivo per lo sviluppo del mondoe per il posizionamento dei principali attori, pubblici e privati. L’attenzione degli osservatori è concentrata, in Europa, sull’approvazione del Digital Markets Act – entro il primo trimestre dell’anno, secondo l’agenda Macron, decisiva per la presidenza francese – che dovrebbe imporre ai gatekeepers vincoli di comunicazione e di comportamento indipendenti dall’accertamento di pratiche anticoncorrenziali. È un esempio di ‘concorrenza regolata’: ibrida in quanto interviene ex ante e non solo a posteriori. Non è però strumento nuovo: nelle comunicazioni elettroniche da circa trent’anni gli operatori di rete sono sottoposti a verifiche periodiche e sono tenuti, quando detengono una posizione di mercato significativa, ad adottare comportamenti imposti. La novità oggi è che questo impianto si ...

