Beyoncé a Modena? Fan in delirio per il selfie nel ristorante di Massimo Bottura (Di domenica 26 dicembre 2021) Il popolare chef ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto insieme alla popstar americana scatenando la curiosità del popolo dei social Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Il popolare chef ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto insieme alla popstar americana scatenando la curiosità del popolo dei social

Advertising

news_modena : Bottura e Beyoncé in posa per un selfie natalizio - news_modena : Modena, Bottura posta un selfie natalizio con Beyoncè - news_modena : Bottura e Beyoncé in posa per un selfie natalizio - infoitcultura : Modena, Bottura posta un selfie natalizio con Beyoncè -