Basket | Champions League 2021-2022 | Treviso-Lavrio | le date del play-in In campo a gennaio per un posto nella seconda fase

(Di domenica 26 dicembre 2021) Sono state rilasciate ledel-in tra Nutribullet: la formazione di Max Menetti sfiderà quella grecanovità sostanziale della stagione diball, che funziona da porta d’accesso per la(Round of 16). In particolare, gara-1 si svolgerà sul parquet del PalaVerde mercoledì 5alle 20:30, mentre martedì 11 alle 18:30 ci sarà la trasferta nell’Attica. Se si dovesse giungere a gara-3, questa verrebbe disputata ancora nell’impianto di Villorba martedì 18 alle 20:30.batte l’Aek Atene e si ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Treviso-Lavrio, ecco le date del play-in di Champions League - LeonessaBrescia : L'avversaria della Germani ?? @treviso_basket ?? - ReErthu : @Nai1926 ma io non sono stato solo miglior pilota di Formula 1 sono stato migliori attaccante di serie A miglior at… - sportface2016 : #Basket, #ChampionsLeague, la cronaca e il tabellino di #TrevisoAek 81-69 - OA_Sport : Basket: Brindisi fuori dalla Champions League 2021-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

OA Sport

Nel, Cantu' gia' retrocesso in A2. Il rugby azzurro piange due icone come Massimo Cuttitta e ... Milan secondo davanti ad Atalanta e Juventus, tutte qualificate per la prossima. Napoli ...Il primo match che aprirà la domenica di Santo Stefano della Serie A di- salvo eventuale rinvio - è quello tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Tortona (...dalla Basketball...L'Hapoel Gerusalemme ha reso ufficiale la firma di John Egbunu che lascia definitivamente la Openjobmetis Varese. L'Hapoel è prima in Winner League ed ancora in corsa ...L'Hapoel Gerusalemme ha reso ufficiale la firma di John Egbunu che lascia definitivamente la Openjobmetis Varese. L'Hapoel è prima in Winner League ed ancora in corsa ...