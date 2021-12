Un vaccino al tabacco potrebbe sconfiggere Omicron: i test sono già in fase avanzata in Thailandia (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ultima speranza contro il Covid e contro la variante Omicron ha la consistenza del vaccino e l’odore del tabacco. Un gruppo di scienziati thailandesi sta sperimentando un siero vegetale che potrebbe infliggere il colpo definitivo alla pandemia. Lo rivela Il Messaggero, che parla di test in fase avanzata di vaccini che sarebbero in grado di murare l’accesso al nostro corpo anche del ceppo sudafricano utilizzando le foglie lavorate del tabacco. Le sperimentazioni avrebbero avuto inizio nel 2020 e potrebbero concludersi nella primavera del 2022. Il vaccino al tabacco nel futuro della lotta al Covid Un farmaco rivoluzionario, più che un vaccino, in grado di prevenire l’infezione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 dicembre 2021) L’ultima speranza contro il Covid e contro la varianteha la consistenza dele l’odore del. Un gruppo di scienziati thailandesi sta sperimentando un siero vegetale cheinfliggere il colpo definitivo alla pandemia. Lo rivela Il Messaggero, che parla diindi vaccini che sarebbero in grado di murare l’accesso al nostro corpo anche del ceppo sudafricano utilizzando le foglie lavorate del. Le sperimentazioni avrebbero avuto inizio nel 2020 ero concludersi nella primavera del 2022. Ilalnel futuro della lotta al Covid Un farmaco rivoluzionario, più che un, in grado di prevenire l’infezione ...

