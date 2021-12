Squid Game: se bisogna attraversare l’inferno per vivere davvero (Di sabato 25 dicembre 2021) Il mondo ha improvvisamente scoperto il filone dei survival Game nippo-coreani grazie alla serie Netflix Squid Game, diventata un fenomeno sociale dal successo insperato. In realtà, il filone di giochi di sopravvivenza era già noto, cosa che ha fatto sorridere quando si è parlato di «originalità» della serie coreana. Che resta comunque un buon prodotto, sicuramente meno estremo dei suoi antenati nipponici e per questo forse più accessibile al pubblico occidentale; a tratti lento e costantemente permeato da quell’aura di «già visto», ma carico anch’esso di spunti interessanti che, al di qua della Grande Muraglia, è sempre più difficile trovare, a causa dell’annichilimento ideologico realizzato dal politically correct. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Una critica sociale feroce Dietro la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Il mondo ha improvvisamente scoperto il filone dei survivalnippo-coreani grazie alla serie Netflix, diventata un fenomeno sociale dal successo insperato. In realtà, il filone di giochi di sopravvivenza era già noto, cosa che ha fatto sorridere quando si è parlato di «originalità» della serie coreana. Che resta comunque un buon prodotto, sicuramente meno estremo dei suoi antenati nipponici e per questo forse più accessibile al pubblico occidentale; a tratti lento e costantemente permeato da quell’aura di «già visto», ma carico anch’esso di spunti interessanti che, al di qua della Grande Muraglia, è sempre più difficile trovare, a causa dell’annichilimento ideologico realizzato dal politically correct. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Una critica sociale feroce Dietro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Squid Game Rebelde: data di uscita, trama e cast Il popolare teen drama messicano Rebelde avrà un revival su Netflix , notoriamente molto attenta alle grandi produzioni internazionali ( Suburra , Squid Game e l'elenco andrebbe avanti ancora a lungo.

Le 10 serie da guardare (o rivedere) nelle vacanze di Natale Dal gran finale di Gomorra al geniale Il metodo Kominsky , dal ritorno di Carrie Bradshaw in And just like that al fenomeno Squid Game , ecco dieci titoli per tutti i palati. Fleabag " Amazon Prime ...

Effetto Squid Game: in Europa metà degli abbonati ai servizi streaming guarderà contenuti in lingua non inglese entro il 2030 La Stampa Outbrain: cosa possono imparare i marketer dal successo di "Squid Game" di Netflix La portata sbalorditiva di 'Squid Game' non potrà mai essere completamente compresa, ma la prima evidenza è che la storia giusta raccontata nel modo giusto a un pubblico che è pronto per essa può ragg ...

squid game rischio Dieci anni fa, il mondo non era pronto per 'Squid Game'. Due anni fa, Netflix ha usato i dati per prevedere che i tempi erano maturi, quindi ha corso il rischio che ha ripagato, a ...

