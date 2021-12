“Si è sparato in testa”. Lutto nella politica, morto suicida a 73 anni (Di sabato 25 dicembre 2021) Lutto nel mondo della politica, è morto a Torino l’ex assessore regionale Angelo Burzi, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell’area del centrodestra. Da quello che è emerso dalle prime frammentarie informazioni, si tratterebbe di un suicidio. L’uomo, trapela, si sarebbe esploso un colpo di pistola alla testa. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l’arma risulta regolarmente denunciata. Angelo Burzi aveva 73 anni. Potrebbe c’entrare qualcosa la condanna che l’uomo ha ricevuto una decina di giorni fa. Angelo Burzi infatti era stato condannato a 3 anni dalla Corte di Appello di Torino nell’ambito dell’inchiesta ‘Rimborsopoli’ che ha coinvolto anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota. Come ricorderete, l’accusa era di peculato e si riferiva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 dicembre 2021)nel mondo della, èa Torino l’ex assessore regionale Angelo Burzi, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell’area del centrodestra. Da quello che è emerso dalle prime frammentarie informazioni, si tratterebbe di un suicidio. L’uomo, trapela, si sarebbe esploso un colpo di pistola alla. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l’arma risulta regolarmente denunciata. Angelo Burzi aveva 73. Potrebbe c’entrare qualcosa la condanna che l’uomo ha ricevuto una decina di giorni fa. Angelo Burzi infatti era stato condannato a 3dalla Corte di Appello di Torino nell’ambito dell’inchiesta ‘Rimborsopoli’ che ha coinvolto anche l’ex governatore della Regione, Roberto Cota. Come ricorderete, l’accusa era di peculato e si riferiva ...

Rrhamanesimo : Proiettile Nerf sparato in testa da mio cugino ?? - greenpassnews : La mamma del figlio legato alla sedia a rotelle afferma che 'essere umano malvagio' Daunte Wright ha detto agli ami… - LucaNasir_33 : @DoctorM77 Qui hai sparato dritto in testa un 577-450 Boxer-Henry ai milanisti - Vale_love_1D_ : Io ancora ferma a Pietro sparato in testa. Non lo posso accettare. #marefuori2 - esaurimentoinc1 : GLI HA FOTTUTAMENTE SPARATO IN TESTA -