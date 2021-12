Pontina. Due cani abbandonati in strada, uno viene investito, l’altro prova a fuggire: lunghe file (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ un tentativo di salvataggio, quello che sta avvenendo in questi minuti su via Pontina all’altezza di Ardea, nei pressi del distributore di carburante Esso, in direzione Latina, a poca distanza dall’uscita di Casalazzara: due cani si trovano sulla SS 148, uno di loro, presumibilmente colpito da un’auto, è ora sdraiato a terra sul ciglio della strada, mentre l’altro corre in direzione contraria, verso Roma. E’ una scena straziante: per fortuna diversi automobilisti si sono fermati per cercare di aiutare i poveri animali, probabilmente abbandonati proprio il giorno di Natale o forse fuggiti in un momento di distrazione da parte dei padroni. Le due bestiole sono infatti ben tenute, non sembrano affatto cani di strada. Uno, quello che si è dato alla fuga, sembra un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) E’ un tentativo di salvataggio, quello che sta avvenendo in questi minuti su viaall’altezza di Ardea, nei pressi del distributore di carburante Esso, in direzione Latina, a poca distanza dall’uscita di Casalazzara: duesi trovano sulla SS 148, uno di loro, presumibilmente colpito da un’auto, è ora sdraiato a terra sul ciglio della, mentrecorre in direzione contraria, verso Roma. E’ una scena straziante: per fortuna diversi automobilisti si sono fermati per cercare di aiutare i poveri animali, probabilmenteproprio il giorno di Natale o forse fuggiti in un momento di distrazione da parte dei padroni. Le due bestiole sono infatti ben tenute, non sembrano affattodi. Uno, quello che si è dato alla fuga, sembra un ...

Pontina, incidente tra Ardea e Casalazzara: lunghe code verso Latina Incidente sulla Pontina anche la mattina di Natale. Due auto si sono scontrate dopo le 11, all'altezza del tratto tra Ardea e Casalazzara, in direzione Latina. Sul posto è intervenuto il personale ...

