ilfaroonline : Pomezia, completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici - LuisaNavisse : RT @ZuccalaAdriano: Aree verdi a #Pomezia, completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici Un intervento importante, at… - RadiOndaBlu : Aree verdi a Pomezia, completati i lavori di riqualificazione dei giardini - Divorex8 : RT @ZuccalaAdriano: Aree verdi a #Pomezia, completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici Un intervento importante, at… - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: Aree verdi a #Pomezia, completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici Un intervento importante, at… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia completati

Il Caffè.tv

i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici in via Filippo Re. Il progetto ha visto il rifacimento totale dei percorsi pedonali e della recinzione perimetrale, l'inserimento di ...Buche, scene 'surreali' tra Ardea a: veicoli a passo d'uomo, maxi buche e allagamenti, spostarsi è diventato un incuboCompletati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici in via Filippo Re. Il progetto ha visto il rifacimento totale dei percorsi pedonali e della recinzione perimetrale, l’inserimento di ...(MeridianaNotizie) Pomezia, 22 dicembre 2021 - Completati i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici in via Filippo Re. Il progetto ha visto il rifacimento totale dei percorsi pedonali e ...