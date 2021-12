Le canzoni di Natale più ascoltate su Spotify (Di sabato 25 dicembre 2021) Le canzoni di Natale su Spotify hanno fatto iniziare la stagione festiva molto prima di oggi. Secondo i dati raccolti da Spotify, la stagione natalizia è in realtà ufficialmente iniziata domenica 28 novembre, il giorno in cui si è registrato il più alto numero di stream di canzoni natalizie al di fuori del mese di dicembre. Quali sono ? E così, anche quest’anno, la piattaforma rivela quali sono le canzoni di Natale più ascoltate. La regina delle feste resta Mariah Carey, con “All I Want for Christmas Is You“, che solo quest’anno conta più di 8 milioni di stream a livello globale (e che ha da poco raggiunto quota un miliardo in totale!), seguita da “Last Christmas” dei Wham! e “It’s Beginning to look a Lot like Christmas” di Michael Bublé. Ecco le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 25 dicembre 2021) Ledisuhanno fatto iniziare la stagione festiva molto prima di oggi. Secondo i dati raccolti da, la stagione natalizia è in realtà ufficialmente iniziata domenica 28 novembre, il giorno in cui si è registrato il più alto numero di stream dinatalizie al di fuori del mese di dicembre. Quali sono ? E così, anche quest’anno, la piattaforma rivela quali sono ledipiù. La regina delle feste resta Mariah Carey, con “All I Want for Christmas Is You“, che solo quest’anno conta più di 8 milioni di stream a livello globale (e che ha da poco raggiunto quota un miliardo in totale!), seguita da “Last Christmas” dei Wham! e “It’s Beginning to look a Lot like Christmas” di Michael Bublé. Ecco le ...

