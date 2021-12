Coronavirus a Messina, altre due vittime. I ricoverati sono 103 (Di sabato 25 dicembre 2021) Altri due morti legati al Covid a Messina, entrambi ieri: una donna di 81 anni di Messina deceduta al Policlinico, e non risultava vaccinata, e un’altra donna , anche lei 81enne di Messina, deceduta... Leggi su feedpress.me (Di sabato 25 dicembre 2021) Altri due morti legati al Covid a, entrambi ieri: una donna di 81 anni dideceduta al Policlinico, e non risultava vaccinata, e un’altra donna , anche lei 81enne di, deceduta...

