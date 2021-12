Bollette shock a gennaio: aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2022 come ogni anno si aprirà all’insegna dei rincari ma questa volta la vera e propria stangata arriverà dalle Bollette per l’energia. Solo nel mese di gennaio le Bollette dell’elettricità e del gas dovrebbero aumentare rispettivamente del 50% e del 40%, ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di Arera, parlando di un “dato che purtroppo tende… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 25 dicembre 2021) Il 2022 come ogni anno si aprirà all’insegna dei rincari ma questa volta la vera e propria stangata arriverà dalleper l’energia. Solo nel mese diledell’elettricità e del gas dovrebbero aumentare rispettivamente del 50% e del 40%, ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di Arera, parlando di un “dato che purtroppo tende… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Bollette shock a gennaio: aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce - infoiteconomia : Bollette shock a gennaio: aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce - tax_tweet : Bollette shock a gennaio: aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce - infoiteconomia : Bollette shock a Gennaio: aumenti fino al 50% per gas e luce! Ecco cosa ci attende - PaoloBMb70 : Bollette shock a gennaio: aumenti del 40% per il gas e del 50% per la luce -