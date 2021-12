Zona Bianca, Flavio Briatore furioso contro i No-Vax: “Li prenderei a calci in c**o per convincerli a vaccinarsi. Sono dei matti, dei delinquenti” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ospite di Zona Bianca nella puntata andata in onda su Rete 4 il 22 dicembre, Flavio Briatore è intervenuto parlando di Covid e variante Omicron. L’imprenditore si è esposto sulla tematica riportando la propria esperienza personale: “Tutti i miei amici e dipendenti vaccinati che hanno avuto Omicron dicono che non è nient’altro che un’influenza”, ha dichiarato. E ancora, in collegamento dal suo Billionaire Resort di Malindi in Kenya: “Non possiamo parlare solo di Covid e di Quirinale, quando abbiamo un debito enorme e moltissime aziende in crisi”, è tuonato, salvo poi rilanciare proprio sul tema vaccini anti Covid. “I non vaccinati continuano a dar fastidio a tutti quanti. Io non li inviterei mai in una trasmissione. Mediaticamente si crea una confusione incredibile e si spaventa la gente”. Poi ha aggiunto: “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ospite dinella puntata andata in onda su Rete 4 il 22 dicembre,è intervenuto parlando di Covid e variante Omicron. L’imprenditore si è esposto sulla tematica riportando la propria esperienza personale: “Tutti i miei amici e dipendenti vaccinati che hanno avuto Omicron dicono che non è nient’altro che un’influenza”, ha dichiarato. E ancora, in collegamento dal suo Billionaire Resort di Malindi in Kenya: “Non possiamo parlare solo di Covid e di Quirinale, quando abbiamo un debito enorme e moltissime aziende in crisi”, è tuonato, salvo poi rilanciare proprio sul tema vaccini anti Covid. “I non vaccinati continuano a dar fastidio a tutti quanti. Io non li inviterei mai in una trasmissione. Mediaticamente si crea una confusione incredibile e si spaventa la gente”. Poi ha aggiunto: “Siamo ...

