Papa Luciani sarà beatificato il 4 settembre 2022

Avvenire_Nei : Giovanni Paolo I sarà beatificato domenica 4 settembre 2022 - repubblica : Vaticano, ufficiale: papa Luciani sara' beatificato il 4 settembre 2022 - zaiapresidente : ??? PAPA LUCIANI BEATO IL 4 SETTEMBRE! ??? Finalmente c'è la data: il 'papa del sorriso' Albino Luciani verrà bea… - andreastoolbox : Giovanni Paolo I sarà beatificato dal Papa a San Pietro il 4 settembre 2022 - Rai News - paolo77jpm : RT @repubblica: Vaticano, ufficiale: papa Luciani sara' beatificato il 4 settembre 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Luciani

Il"dei 33 giorni". È ufficiale. Giovanni Paolo I, Albinosarà beatificato in San Pietro daFrancesco domenica 4 settembre 2022. Il"dei 33 giorni" è il sesto dei Pontefici del Novecento per i quali è stata introdotta la Causa di ...È ufficiale. Giovanni Paolo I - Albinosarà beatificato in San Pietro daFrancesco domenica 4 settembre 2022. Lo scrive oggi sul quotidiano cattolico Avvenire la vice postulatrice della causa di canonizzazione, Stefania ...«Siamo grati a Papa Francesco e accogliamo con vera gioia la notizia che il prossimo 4 settembre, a Roma, in San Pietro, sarà beatificato Albino Luciani, indimenticato Patriarca di Venezia e Sommo Pon ...Parole di gratitudine da Francesco Moraglia nei confronti del Pontefice: “La santità è il dono più grande che possiamo ricevere”. La cerimonia è in programma per il 4 settembre prossimo nella basilica ...