Nessun licenziamento per Gkn | fabbrica venduta | vincono gli operai

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dalla notizia con un messaggio al trattamento antisindacale: sei mesi di manifestazioni e alleanze: «La lotta ha pagato ma per brindare è presto: adesso c’è da lavorare alla riconversione»

Advertising

Zio_Mau : La lotta paga ancora ? #Insorgiamo #GKN - iltirreno : Dalla notizia con un messaggio al trattamento antisindacale: sei mesi di manifestazioni e alleanze: «La lotta ha pa… - DavidinoDadde : L'emendamento di #poterealpopolo che prevedeva nullo il licenziamento dei lavoratori della #Gkn fino all'approvazio… - AGR_web : Farmacap, pronto a partire il piano di risanamento, nessun licenziamento Incontro nella Sala delle Bandiere in Camp… - LivornoPress : “Nessun accordo trovato con MT Logistica, in partenza 25 lettere di licenziamento” -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun licenziamento

...da parte dell'imprenditore Francesco Borgomeo che ha scongiurato il rischio didei ... Non hodubbio che le persone che abbiamo lavoreranno tutte, anzi sto già pensando al fatto che ...Leggi Anche Elica spa, raggiunto l'accordo sulla vertenza:ed esuberi ridotti a 150 Tra le crisi che più hanno movimentato l'ultimo periodo quella della Whirlpool di Napoli. I ...Dalla notizia con un messaggio al trattamento antisindacale: sei mesi di manifestazioni e alleanze: «La lotta ha pagato ma per brindare è presto: adesso c’è da lavorare alla riconversione» ...(AGR) Incontro nella Sala delle Bandiere in Campidoglio tra l’Amministrazione capitolina, rappresentata dal Capo di Gabinetto Albino Ruberti e dall’Assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari, i ...