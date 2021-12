Meloni, che succede? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tre partiti in soli due punti: Pd in testa, la Lega supera FdI, i Cinque Stelle quarti (in ripresa) https://t.co/V2gUHIqN7f— Corriere della Sera (@Corriere) December 24, 2021 I primi tre partiti sono raccolti in soli due punti percentuali, ma la sorpresa è Giorgia Meloni al terzo posto. Il primo partito è il Partito democratico al 20,7%, seguito dalla Lega con il 20,1% che sorpassa Fratelli d’Italia in calo di un punto al 18,8%. Lo riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera. Il dato più significativo è rappresentato dalla diminuzione della “area grigia” costituita da astensionisti e indecisi che torna al di sotto del 40%, attestandosi al 39,5 (-2%). Cambia anche la graduatoria dei partiti, con il controsorpasso per il secondo posto della Lega (20,1%, in aumento di un punto) su FdI (18,8%, in flessione di un punto), mentre il Pd si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tre partiti in soli due punti: Pd in testa, la Lega supera FdI, i Cinque Stelle quarti (in ripresa) https://t.co/V2gUHIqN7f— Corriere della Sera (@Corriere) December 24, 2021 I primi tre partiti sono raccolti in soli due punti percentuali, ma la sorpresa è Giorgiaal terzo posto. Il primo partito è il Partito democratico al 20,7%, seguito dalla Lega con il 20,1% che sorpassa Fratelli d’Italia in calo di un punto al 18,8%. Lo riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera. Il dato più significativo è rappresentato dalla diminuzione della “area grigia” costituita da astensionisti e indecisi che torna al di sotto del 40%, attestandosi al 39,5 (-2%). Cambia anche la graduatoria dei partiti, con il controsorpasso per il secondo posto della Lega (20,1%, in aumento di un punto) su FdI (18,8%, in flessione di un punto), mentre il Pd si ...

