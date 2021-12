Marvel, Kevin Feige: "I film di supereroi meritano l'attenzione dell'Academy" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha difeso i film di supereroi sostenendo che non basti un costume per ottenere il successo e meriterebbero l'attenzione dell'Academy. Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha difeso i film dei supereroi sostenendo che ottenere successo è più difficile di quanto si possa pensare e ribadendo che i film meriterebbero più attenzione da parte delle giurie degli Oscar e degli altri riconoscimenti cinematografici. Le dichiarazioni sono state compiute al magazine The Hollywood Reporter in occasione degli ottimi risultati ottenuti ai box office da Spider-Man: No Way Home, che domani ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021), a capo deiStudios, ha difeso idisostenendo che non basti un costume per ottenere il successo e meriterebbero l', a capo deiStudios, ha difeso ideisostenendo che ottenere successo è più difficile di quanto si possa pensare e ribadendo che imeriterebbero piùda partee giurie degli Oscar e degli altri riconoscimenti cinematografici. Le dichiarazioni sono state compiute al magazine The Hollywood Reporter in occasione degli ottimi risultati ottenuti ai box office da Spider-Man: No Way Home, che domani ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel, Kevin Feige: 'I film di supereroi meritano l'attenzione dell'Academy' - cinespression : #KevinFeige della #Marvel afferma che mettere un supereroe in un film non è un 'cheat-code per il successo'… - statodelsud : Slugfest, il trailer della docuserie su Marvel vs DC Comics narrata da Kevin Smith - Pino__Merola : Slugfest, il trailer della docuserie su Marvel vs DC Comics narrata da Kevin Smith - SkyTG24 : Slugfest, il trailer della docuserie su Marvel vs DC Comics narrata da Kevin Smith -