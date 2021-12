L’incredibile storia di Emanuel Hansel, il 16enne senza un braccio che sogna l’NBA (Di venerdì 24 dicembre 2021) La storia incredibile di Emanuel Hansel sta commuovendo il web: il 16enne senza un braccio è un fenomeno a basket e sogna l’NBA. Nato a Santo Domingo, Emanuel Hansel è il figlio di un ex giocatore di basket professionista, Salvador, e sin da piccolissimo ha sognato di ripercorrere le orme del padre e se possibile fare meglio, andando a giocare nella massima lega di basket statunitense, il campionato più competitivo al mondo. I suoi sogni sembravano essersi infranti undici anni fa, quando nel corso di una partita di basket tra bambini, il muro della palestra è crollato frantumandogli il braccio sinistro. Soccorso e portato in ospedale ha ricevuto dai medici una notizia ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Laincredibile dista commuovendo il web: ilunè un fenomeno a basket e. Nato a Santo Domingo,è il figlio di un ex giocatore di basket professionista, Salvador, e sin da piccolissimo hato di ripercorrere le orme del padre e se possibile fare meglio, andando a giocare nella massima lega di basket statunitense, il campionato più competitivo al mondo. I suoi sogni sembravano essersi infranti undici anni fa, quando nel corso di una partita di basket tra bambini, il muro della palestra è crollato frantumandogli ilsinistro. Soccorso e portato in ospedale ha ricevuto dai medici una notizia ...

