Lazio, un girone d’andata tra luci e ombre: Sarrismo solo a sprazzi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il girone d’andata della Lazio è stato caratterizzato da una forte discontinuità: i 31 punti ottenuti sono stanzialmente quelli meritati Con la gara vinta mercoledì pomeriggio sul campo del Venezia si è concluso il girone d’andata della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Diciannove partite condite da pochi alti e molti bassi, sintomo di un cambio di concetto e di filosofia calcistica ben lontana da quella dell’importante predecessore e quindi proprio per questo difficile da assimilare in soli sei mesi. I trentuno punti totalizzati e il conseguente ottavo posto alle spalle di Roma e Fiorentina e a distanze comunque importanti dalla zona Champions (l’Atalanta quarta dista sette punti) inquadrano perfettamente tutti i difetti e i pochi pregi del cammino degli uomini del Comandante. Non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildellaè stato caratterizzato da una forte discontinuità: i 31 punti ottenuti sono stanzialmente quelli meritati Con la gara vinta mercoledì pomeriggio sul campo del Venezia si è concluso ildella nuovadi Maurizio Sarri. Diciannove partite condite da pochi alti e molti bassi, sintomo di un cambio di concetto e di filosofia calcistica ben lontana da quella dell’importante predecessore e quindi proprio per questo difficile da assimilare in soli sei mesi. I trentuno punti totalizzati e il conseguente ottavo posto alle spalle di Roma e Fiorentina e a distanze comunque importanti dalla zona Champions (l’Atalanta quarta dista sette punti) inquadrano perfettamente tutti i difetti e i pochi pregi del cammino degli uomini del Comandante. Non ...

