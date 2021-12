La tecnica di risparmio per andare in pensione prima dei 40 anni

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il metodo Fire, , è diventato un vero e proprio movimento di pensiero condiviso tra chi mira a smettere di lavorare, ancora relativamente giovane, dopo avere raggiunto un’indipendenza finanziaria sufficiente a mantenere lo stile di vita a cui è abituato.Risparmiare è una necessità a cui tutti, in un modo o nell'altro, dobbiamo ricorrere per prepararci al futuro. Il problema è che può sembrare una limitazione al nostro desiderio di sentirci liberi di acquistare i beni e i servizi che ci rendono più felici e non sempre si hanno le informazioni opportune per farlo correttamente. Alcune persone sono convinte che non ne valga la pena se i margini disono troppo esigui; altre, secondo quanto affermano gli psicologi, non riescono a proiettarsi nel futuro e quindi non ritengono necessario cominciare ad accantonare risorse finanziariedella ...