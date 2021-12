Inter, il 30 dicembre la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile (Di venerdì 24 dicembre 2021) Programmata la ripresa degli allenamenti dell’Inter in quel di Appiano Gentile Con la vittoria sul Torino si è concluso il 2021 calcistico dell’Inter. Simone Inzaghi e il suo staff hanno concesso qualche giorno di meritato al gruppo nerazzurro che si ritroverà ad Appiano Gentile il 30 dicembre per la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo contro il Bologna. “Gli allenamenti alla Pinetina ricominceranno giovedì. Complice il protocollo sanitario, che andrà seguito con scrupoloso rigore visti i viaggi all’estero di diversi calciatori e la crescita di contagi in tutto il mondo, i primi giorni saranno caratterizzati da tamponi e ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Programmata ladell’in quel diCon la vittoria sul Torino si è concluso il 2021 calcistico dell’. Simone Inzaghi e il suo staff hanno concesso qualche giorno di meritato al gruppo nerazzurro che si ritroverà adil 30per lain vista del ritorno in campo contro il Bologna. “Glialla Pinetina ricominceranno giovedì. Complice il protocollo sanitario, che andrà seguito con scrupoloso rigore visti i viaggi all’estero di diversi calciatori e la crescita di contagi in tutto il mondo, i primi giorni saranno caratterizzati da tamponi e ...

