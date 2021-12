Importazioni dallo Xinjiang vietate. Biden indica la via ma l’Ue frena (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il divieto alle Importazioni dalla regione dello Xinjiang, in cui il governo cinese attua contro la minoranza turcofona e musulmana degli uiguri politiche di “genocidio” secondo gli Stati Uniti e alcuni loro alleati, è legge degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha firmato la legge ringraziando “per la loro leadership” Nancy Pelosi, speaker della Camera, Chuck Schumer, leader della maggioranza al Senato, il deputato Jim McGovern e i senatori Jeff Merkley e Marco Rubio, che negli ultimi anni hanno ricoperto ruoli di vertice nella commissione bicamerale sulla Cina. LA NUOVA LEGGE La nuova legge è passata in entrambe le camere del Congresso all’inizio di questo mese con un consenso altamente bipartisan (unico a votare contro è stato il deputato repubblicano Thomas Massie, che nel 2019 aveva detto no anche all’Hong Kong Human Rights ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il divieto alledalla regione dello, in cui il governo cinese attua contro la minoranza turcofona e musulmana degli uiguri politiche di “genocidio” secondo gli Stati Uniti e alcuni loro alleati, è legge degli Stati Uniti. Il presidente Joeha firmato la legge ringraziando “per la loro leadership” Nancy Pelosi, speaker della Camera, Chuck Schumer, leader della maggioranza al Senato, il deputato Jim McGovern e i senatori Jeff Merkley e Marco Rubio, che negli ultimi anni hanno ricoperto ruoli di vertice nella commissione bicamerale sulla Cina. LA NUOVA LEGGE La nuova legge è passata in entrambe le camere del Congresso all’inizio di questo mese con un consenso altamente bipartisan (unico a votare contro è stato il deputato repubblicano Thomas Massie, che nel 2019 aveva detto no anche all’Hong Kong Human Rights ...

Advertising

Greenboy1974 : RT @RSInews: Biden pensa agli uiguri - Il presidente USA firma una legge che punisce Pechino per gli abusi commessi contro tale minoranza e… - RSInews : Biden pensa agli uiguri - Il presidente USA firma una legge che punisce Pechino per gli abusi commessi contro tale… - tax_tweet : USA pronti a bloccare le importazioni dallo Xinjiang, Pechino promette contromisure - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiUmani Il Congresso #USA ha approvato un DdL per vietare le importazioni dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Importazioni dallo Biden firma la legge che punisce la Cina per gli abusi contro gli uiguri Il presidente statunitense Joe Biden firma la legge che punisce la Cina per gli abusi dei diritti umani contro gli uiguri, vietando le importazioni dallo Xinjiang a meno che i produttori non dimostrino che le loro merci non sono state realizzate con lavoro forzato. La norma bipartisan prevede il divieto di importare dalla regione ...

USA contro Cina: l'ultimo atto della guerra è il ban sull'import cinese ...che tutte le merci provenienti dallo Xinjiang, dove Pechino ha istituito campi di detenzione per uiguri e altri gruppi musulmani, siano prodotte con il lavoro forzato . Per questo, le importazioni da ...

Usa-Cina: Biden firma legge contro importazioni dallo Xinjiang e impone sanzioni Agenzia Nova USA contro Cina: l’ultimo atto della guerra è il ban sull’import cinese Il 2021 finisce all'insegna della tensione USA-Cina: Biden ha firmato l'ultimo atto di una guerra tra le due potenze, riguardante l'import dall'area cinese Xinjiang, ora vietato negli Stati Uniti.

Coldiretti Puglia, Natale: “Occhio ad origine pesci, 8 su 10 stranieri” Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 24 dicembre 2021 - Cresce l’acquisto in Puglia di pesce fresco, dal baccalà alla spigola fino allòe ombrine, ma soprattutto di molluschi dai polpi (+20%) alle sep ...

Il presidente statunitense Joe Biden firma la legge che punisce la Cina per gli abusi dei diritti umani contro gli uiguri, vietando leXinjiang a meno che i produttori non dimostrino che le loro merci non sono state realizzate con lavoro forzato. La norma bipartisan prevede il divieto di importare dalla regione ......che tutte le merci provenientiXinjiang, dove Pechino ha istituito campi di detenzione per uiguri e altri gruppi musulmani, siano prodotte con il lavoro forzato . Per questo, leda ...Il 2021 finisce all'insegna della tensione USA-Cina: Biden ha firmato l'ultimo atto di una guerra tra le due potenze, riguardante l'import dall'area cinese Xinjiang, ora vietato negli Stati Uniti.Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 24 dicembre 2021 - Cresce l’acquisto in Puglia di pesce fresco, dal baccalà alla spigola fino allòe ombrine, ma soprattutto di molluschi dai polpi (+20%) alle sep ...