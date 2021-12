Di Battista: “Io e la mia compagna siamo positivi al Covid nonostante la terza dose” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic – Il presidente del Consiglio ci aveva assicurato che il green pass è «una misura che dà garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose». Peccato che non sia affatto vero: anche chi è vaccino può risultare positivo e contagiare gli altri. Con buona pace di Mario Draghi e delle sue supercazzole. Peggio ancora: pure chi si è fatto la terza dose è a rischio contagio. Lo sa bene Alessandro Di Battista che, malgrado il richiamo, è risultato positivo al Covid. Dibba in versione Fedez L’ex esponente del M5S ha pubblicato ieri un post che ha fatto molto discutere. All’inizio Dibba ha descritto un quadro familiare prenatalizio dai toni idilliaci: «Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni (a proposito, se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic – Il presidente del Consiglio ci aveva assicurato che il green pass è «una misura che dà garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose». Peccato che non sia affatto vero: anche chi è vaccino può risultare positivo e contagiare gli altri. Con buona pace di Mario Draghi e delle sue supercazzole. Peggio ancora: pure chi si è fatto laè a rischio contagio. Lo sa bene Alessandro Diche, malgrado il richiamo, è risultato positivo al. Dibba in versione Fedez L’ex esponente del M5S ha pubblicato ieri un post che ha fatto molto discutere. All’inizio Dibba ha descritto un quadro familiare prenatalizio dai toni idilliaci: «Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni (a proposito, se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione ...

