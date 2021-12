Decreto Natale, non basta più essere vaccinati: ecco il Mega super green pass (Di venerdì 24 dicembre 2021) Se un diamante è per sempre, la libertà è ormai sempre una dose e un tampone più in là. Il Consiglio dei Ministri , con Decreto - legge del 23 dicembre 2021 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ), ha introdotto ulteriori limitazioni in vista delle imminenti festività natalizie . Nonostante sia stata superata la soglia dell'86% delle persone che hanno completato il ciclo ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 dicembre 2021) Se un diamante è per sempre, la libertà è ormai sempre una dose e un tampone più in là. Il Consiglio dei Ministri , con- legge del 23 dicembre 2021 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ), ha introdotto ulteriori limitazioni in vista delle imminenti festività natalizie . Nonostante sia stataata la soglia dell'86% delle persone che hanno completato il ciclo ...

