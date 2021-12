Da Sensi a Muriel e Vidal | la lista dei calciatori derubati

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Mercoledì sera è toccato a Stefano. Mentre il centrocampista dell’Inter scendeva in campo contro il Torino, i ladri gli hanno svaligiato casa, mettendosi in tasca un bottino da circa 200 mila euro tra gioielli, orologi e borse della compagna del calciatore. Non si tratta dell’unico caso, perché – come ricorda Il Corriere della Sera L'articolo

Ma la lista è interminabile: dallo svedese Ekdal all'atalantino. All'estero è lo stesso L'ultima vittima in ordine di tempo è stata Stefano: il centrocampista dell'Inter e della ...Il colpo compiuto nella casa diallunga la lista dei furti subiti dai calciatori nell'ultimo ... Stessa sorte toccata all'attaccante Luis: un bottino da 300 mila euro portato via durante ...Girone di andata da record per l'Inter che ora guarda al mercato invernale: Marotta fiuta l'occasione dalla big di Serie A, serve la cessione ...Inter, da Nandez a Frattesi – Tra i profili monitorati con più attenzione dall’ Inter vi è sicuramente Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. Non c’è però nessuna fretta e la scelta dei dirigenti ner ...