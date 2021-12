Covid | in Gran Bretagna record di casi | 122mila in 24 ore In Francia 94mila

Advertising

SkyTG24 : Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò a misure di contenimento drastiche. Ora invece… - MediasetTgcom24 : Covid, in Gran Bretagna 122.186 nuovi casi: dato più alto da inizio pandemia #covid - LiberasceltaIT : 'il direttore generale del ministero Nachman Ash non ha approvato la campagna, dopo aver esaminato i dati dalla Gra… - info_monari : RT @SkyTG24: Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò a misure di contenimento drastiche. Ora invece gran parte… - AndreaSavini12 : RT @SkyTG24: Lo scorso anno l’aumento dei contagi e la mancanza dei vaccini portò a misure di contenimento drastiche. Ora invece gran parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran

...l'intervallo tra le somministrazioni della seconda e della terza dose del vaccino contro il. ...Bretagna, nuovo record: 122mila casi Omicron affligge anche laBretagna: i contagi nelle ...... oltre 94 mila casi in 24 ore Sono 94.124 i nuovi casi diregistrati in Francia nelle ultime ... record di contagi per terzo giorno consecutivo, sono sopra la soglia di 122 mila InBretagna ...L'ondata Covid non dà tregua all'Europa neanche nel giorno della vigilia di Natale. Doppio record di contagi in Francia e Gran Bretagna: in Francia sono 94.124 i nuovi casi ...Quasi tutta Europa alle prese con un balzo dei contagi Covid, trainati dalla variante Omicron. Nelle ultime 24 ore Regno Unito ha registrato un nuovo record di casi: 122.186, oltre 2.000 in più rispet ...