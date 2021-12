Chris Noth | una quarta donna lo accusa di molestie | il racconto

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Non accenna a diminuire la pressione su, il Mr. Big di Sex and the Cityto disessuali e finito nell’occhio del ciclone proprio nel momento in cui era nuovamente sotto i riflettori grazie al reboot della serie che lo aveva reso celebre. Dopo le confessioni delle prime tre donne che si sono fatte avanti proprio in concomitanza con l’uscita di And Just Like That, arriva ora ildi unache punta il dito contro l’attore riportando fatti risalenti al 2002, quindi nel pieno del successo per la serie con Sarah Jessica Parker. Chi è lachediÈ il magazine statunitense Page Six a riportare ...