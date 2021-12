Calciomercato Juventus, che sgarbo a Marotta: arriva un giocatore dell’Inter? (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Juventus è alla ricerca di un centrocampista; l’ultima idea dei bianconeri è quella di portare a Torino un giocatore dell’Inter. Marotta (Getty Images)La Juventus ha chiuso l’anno al quinto posto con quattro punti di ritardo dalla zona Champions; ad inizio anno le ambizioni erano diverse ma i bianconeri hanno mostrato limiti piuttosto evidenti. Uno dei problemi maggiori è sicuramente il centrocampo dove, escluso Locatelli, Allegri fatica a trovare la soluzione migliore per far girare al meglio la squadra. In questo reparto sono stati commessi tanti errori a partire da Rabiot e Ramsey, arrivati a parametro zero nel 2019 ma mai realmente determinanti. Il francese, anche a detta di Allegri, dovrebbe garantire una continuità realizzativa da almeno dieci gol a stagione considerando anche ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 dicembre 2021) Laè alla ricerca di un centrocampista; l’ultima idea dei bianconeri è quella di portare a Torino un(Getty Images)Laha chiuso l’anno al quinto posto con quattro punti di ritardo dalla zona Champions; ad inizio anno le ambizioni erano diverse ma i bianconeri hanno mostrato limiti piuttosto evidenti. Uno dei problemi maggiori è sicuramente il centrocampo dove, escluso Locatelli, Allegri fatica a trovare la soluzione migliore per far girare al meglio la squadra. In questo reparto sono stati commessi tanti errori a partire da Rabiot e Ramsey,ti a parametro zero nel 2019 ma mai realmente determinanti. Il francese, anche a detta di Allegri, dovrebbe garantire una continuità realizzativa da almeno dieci gol a stagione considerando anche ...

