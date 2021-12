Ultimo attacca i virologi canterini: “Pagliacci, basta fare le star tv e tornate in ospedale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le vere star dei salotti tv in questi ultimi due anni sono i virologi, sempre più chiacchierati e criticati (e contesi dai conduttori). Qualche giorno fa Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti hanno accettato di fare una canzone parodia sulle note di Jingle Bells (‘Sì, Sì, Vax‘) per Rai Radio 1. Il brano però non ha riscosso molto successo su Instagram e Twitter, dov’è stato massacrato da centinaia di utenti, tra cui Ultimo. Il celebre cantautore in una recente storia caricata sul suo profilo ha attaccato duramente i tre medici: “Lasciate che a cantare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere. tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le veredei salotti tv in questi ultimi due anni sono i, sempre più chiacchierati e criticati (e contesi dai conduttori). Qualche giorno fa Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti hanno accettato diuna canzone parodia sulle note di Jingle Bells (‘Sì, Sì, Vax‘) per Rai Radio 1. Il brano però non ha riscosso molto successo su Instagram e Twitter, dov’è stato massacrato da centinaia di utenti, tra cui. Il celebre cantautore in una recente storia caricata sul suo profilo hato duramente i tre medici: “Lasciate che a cantare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possonoil loro mestiere.negli ospedali ail vostro lavoro. Smettetela ...

