Tottenham, Conte: “Carabao Cup? Vincere in Inghilterra è difficile” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Carabao Cup è un obiettivo del Tottenham di Antonio Conte. Dopo la vittoria sul West Ham per 2-1, il tecnico Spurs ai microfoni di Sky Sports ammette che è positivo “raggiungere le semifinali di questa competizione” perché “basta vedere i nomi delle squadre che hanno raggiunto le semifinali – Liverpool, Chelsea e Arsenal insieme a noi – per capire che ogni squadra vuole provare a sollevare questo trofeo”. C’è voglia di tornare a Vincere: “Quando ero al Chelsea questo trofeo non passava in secondo piano, ma giocavamo con giocatori giovani che non erano titolari. Ora vedo che in Inghilterra Vincere un trofeo è molto difficile. Abbiamo dovuto battere una squadra importante come il West Ham e non dimentichiamo che hanno eliminato il Manchester United e ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laè un obiettivo deldi Antonio. Dopo la vittoria sul West Ham per 2-1, il tecnico Spurs ai microfoni di Sky Sports ammette che è positivo “raggiungere le semifinali di questa competizione” perché “basta vedere i nomi delle squadre che hanno raggiunto le semifinali – Liverpool, Chelsea e Arsenal insieme a noi – per capire che ogni squadra vuole provare a sollevare questo trofeo”. C’è voglia di tornare a: “Quando ero al Chelsea questo trofeo non passava in secondo piano, ma giocavamo con giocatori giovani che non erano titolari. Ora vedo che inun trofeo è molto. Abbiamo dovuto battere una squadra importante come il West Ham e non dimentichiamo che hanno eliminato il Manchester United e ...

