Si butta da un ponte, i Carabinieri lo afferrano per una gamba (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervento in extremis dei Carabinieri che hanno salvato un 48enne mentre era in procinto di suicidarsi gettandosi dal ponte di via Belgio, a Palermo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, in orario serale, la pattuglia dei Carabinieri stava percorrendo la rotonda “Di Salvo” sul ponte di via Belgio. Su indicazione di un (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 23 dicembre 2021) Intervento in extremis deiche hanno salvato un 48enne mentre era in procinto di suicidarsi gettandosi daldi via Belgio, a Palermo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, in orario serale, la pattuglia deistava percorrendo la rotonda “Di Salvo” suldi via Belgio. Su indicazione di un (Monrealelive.it)

Tragedia a Roma: si butta nel Tevere dal Ponte Duca D'Aosta, morto 53enne Tragedia questa sera a Roma, dove un uomo si è buttato nel Tevere dal Ponte Duca D'Aosta . E' successo intorno alle ore 20:00. Alcuni testimoni hanno visto l'uomo gettarsi nel fiume e scomparire nelle acque. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono giunti ...

Butta l’immondizia dal ponte Individuato, dovrà ripulire il Resto del Carlino Natale è meraviglioso: il racconto del Venerdì Un dissidente scarcerato, un giallo svizzero, un vecchio film. Tre storie vissute in prima persona. E tutte e tre con qualcosa da insegnare ...

