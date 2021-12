Shia LaBeouf torna a casa e incontra la fidanzata (incinta?) Mia Goth

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L'attore, di ritorno a Los Angeles dopo le riprese in Italia del biopic su Padre Pio, si prepara alle vacanze natalizie in famiglia

Advertising

mcucassie : @ParkerRocks425 SNSKSJS a real shia labeouf cannibal musical moment - CostruiamoIns : Puglia, it’s beautiful! Shia LaBeouf, a Giovinazzo gira un fil su “Padre Pio” #CostruiamoInsieme Leggi #domenicale… - randiraisbeck : @kaylirw Shia LaBeouf and Emma Stone - OBrunomorfo : Maluco como shia labeouf - _unrealdonald : Se Shia Saide LaBeouf interpreta Padre Pio, Padre Amedeo? -

Ultime Notizie dalla rete : Shia LaBeouf

Vanity Fair Italia

Dakota Johnson sui colleghi "cancellati" Johnny Depp, Armie Hammer e: "È davvero triste" Amber Heard, d'altra parte, avrebbe fatto impazzire Johnny Depp , secondo lui. "Lo ha visto ...Il progetto parte alla grande, fino a che decide di ingaggiare nel cast Kevin Spacey, Armie Hammer, Chris Noth e, dare in mano una pistola ad Alec Baldwin, chiedere consigli di regia a ...L'attore, di ritorno a Los Angeles dopo le riprese in Italia del biopic su Padre Pio, si prepara alle vacanze natalizie in famiglia ...Scopriamo insieme cosa è realmente accaduto alla mano sinistra di Sam Rockwell che questa sera torna in tv con Il Genio della Truffa.