Psg | Sergio Ramos espulso | due gialli in quattro minuti | web scatenato

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Continua il momento negativo diche dal suo passaggio al Paris Saint Germain ha collezionato solamente due presenze in campionato e una in Coppa di Francia. L’ultima in Ligue 1, contro il Lorient, è stata macchiata dall’espulsione arrivata all’85’ a causa di due cartelliniestratti nel giro di. La squadra parigina però, nonostante i 10 uomini, non si è persa d’animo e ha trovato cinquedopo al 91? la rete del pareggio con Mauro Icardi. Intanto, sul web, i tifosi non risparmiano, fin qui protagonista di un pessimo investimento. Ma c’è un intero girone di ritorno per lasciarsi alle spalle le critiche. SportFace.