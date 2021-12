Plusvalenze Inter, si indaga su scambi senza flussi di denaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un aspetto su cui si sta concentrando l’inchiesta milanese per falso in bilancio sull’Inter, con al centro Plusvalenze sospette sulle cessioni di giocatori, è il “sistema”, non usato solo dal club nerazzurro ma diffuso nel calciomercato italiano, della cosiddetta “camera di compensazione” (meccanismo creato e gestito dalla Lega Serie A) sugli scambi tra calciatori di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un aspetto su cui si sta concentrando l’inchiesta milanese per falso in bilancio sull’, con al centrosospette sulle cessioni di giocatori, è il “sistema”, non usato solo dal club nerazzurro ma diffuso nel calciomercato italiano, della cosiddetta “camera di compensazione” (meccanismo creato e gestito dalla Lega Serie A) suglitra calciatori di L'articolo

Advertising

MarcoBellinazzo : Per capire quanto sia scivoloso indagare sulle #plusvalenze se ci si mette a sindacare le singole operazioni (a par… - capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - toninocolasante : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze #Inter, si indaga sugli scambi senza passaggio di denaro - Saeed_Juventino : RT @CalcioFinanza: Plusvalenze #Inter, si indaga sugli scambi senza passaggio di denaro -